Украинский министр просит у Европы газа и денег, но чтоб Россия не узнала
Украине необходимо срочно импортировать 4,4 млрд кубометров газа, чтобы пережить отопительный сезон.
Об этом министр энергетики Украины Светлана Гринчук заявила на шестой встрече «Партнёрства для трансатлантического энергетического сотрудничества» в Афинах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Нам нужен дополнительный объем импорта в размере 4,4 млрд кубометров в течение отопительного сезона. Это значит, что нам нужен дополнительный импорт в размере 30 млн кубических метров в день», – сказала Гринчук.
Она выразила надежду на то, что Украина получит американский СПГ из Польши и Греции.
«Это первая поставка СПГ из США из Польши, и у нас будут все возможности для увеличения поставок. Речь идет не только о неотложных потребностях, но и о начале нашего долгосрочного сотрудничества в этой области», – сказала Гринчук.
Украинский министр добавила, что ей нужны не только газ и техника, но и деньги
«Я уже упоминала о природном газе, но нам нужно попросить вас о дополнительной поддержке, потому что это очень важно для всех украинцев и, я думаю, для всех наших партнеров. Я не хочу вдаваться в подробности, потому что Россия каждый раз пытается разобраться в ситуации на Украине, но я поделилась со своими коллегами подробностями ситуации, и мы продолжим делиться этой информацией», – сказала Гринчук.
