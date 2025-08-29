Украинский дипломат: Нужен совместный с НАТО удар по Кремлю и мавзолею

Игорь Шкапа.  
29.08.2025 14:34
  (Мск) , Киев
Просмотров: 576
 
Дзен, Москва, НАТО, Украина


Ракетная атака по Москве якобы заставит российское руководство согласиться на приемлемый для Украины мир.

Об этом в эфире канала «Эспресо» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ракетная атака по Москве якобы заставит российское руководство согласиться на приемлемый для Украины мир....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Какой будет признак готовности к остановке войны? Я вам скажу, и я не шучу: это разрушение Кремля – Кремлевской стены и мавзолея Ленина в Москве. Не жертвы людей, а именно разрушение этого символа. Это будет свидетельствовать, что у нас есть средства достичь таких же целей, как русские массированными атаками. У нас пока нет атак ракетами на Москву. Если будет такая атака комбинированная, и если мы покажем всему миру вместе, что это возможно…», – сказал экс-посол.

Он говорит, что не стоит бояться ядерного ответа России.

«Они навязывают это. Это ложь полная, абсолютное вранье. Нет такого. Они сами не знают, что будет дальше. Они просто взяли это правильно с точки зрения технологий информационных. Просто всех ставят перед фактом  – Россия все ровно победит. Ничего подобного. Ядерное оружие Россия использовать не будет», – уверяет Чалый.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить