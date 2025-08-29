Украинский дипломат: Нужен совместный с НАТО удар по Кремлю и мавзолею

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ракетная атака по Москве якобы заставит российское руководство согласиться на приемлемый для Украины мир.

Об этом в эфире канала «Эспресо» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Какой будет признак готовности к остановке войны? Я вам скажу, и я не шучу: это разрушение Кремля – Кремлевской стены и мавзолея Ленина в Москве. Не жертвы людей, а именно разрушение этого символа. Это будет свидетельствовать, что у нас есть средства достичь таких же целей, как русские массированными атаками. У нас пока нет атак ракетами на Москву. Если будет такая атака комбинированная, и если мы покажем всему миру вместе, что это возможно…», – сказал экс-посол.

Он говорит, что не стоит бояться ядерного ответа России.