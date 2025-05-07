Украинские командиры относятся к своим пехотинцам как к расходному материалу, которые выполняют одноразовые задачи, будто простые карандаши – так же их и называют.

Об этом в интервью украинской журналистке Анне Максимчук заявил офицер ВСУ, бывший руководитель райуправления полиции Киева Денис Ярославский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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