Украинские дроны поразили завод в российском тылу

Олег Кравцов.  
09.06.2025 09:58
  (Мск) , Москва
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Экономика


Беспилотники киевского режима атаковали территорию РФ. Увы, не обошлось без последствий.

По информации Минобороны РФ, «дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Беспилотники киевского режима атаковали территорию РФ. Увы, не обошлось без последствий. По информации Минобороны...

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Чувствительные прилеты были в Чебоксарах, что подтвердили местные власти, при этом над территорией Чувашии было заявлено два сбитых дрона.

«Два БПЛА упали на территории АО «ВНИИР», из-за чего принято ответственное решение о временной приостановке производства для обеспечения безопасности сотрудников. Еще по одному беспилотнику упали в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов — угрозы для людей нет», – сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев.

На распространенных в сети кадрах можно увидеть, как украинский беспилотник врезается в предприятие, где уже полыхает пожар.

Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения (ВНИИР) является одним из ведущих в России производителей систем релейной защиты и АСУ подстанций и электротехнического оборудования.

Украинские СМИ хвастаются, что предприятие расположено почти за 1000 километров от границы.

«Это объект военно-промышленного комплекса России, производитель навигационного оборудования. Предприятие ВПК, обеспечивающее производство адаптивных антенн «Комета», используемых в частности в ударных БпЛА типа «Шахед», унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК) для управляемых авиабомб (КАБ) и другом высокоточном вооружении», – сообщает Генштаб ВСУ.

Кроме того, утверждается. что был нанесен удар по военному аэродрому Саваслейка в Нижегородской области РФ.

Местные власти эту информацию не подтверждают.

«Сегодня ночью силы и средства ПВО отразили атаку вражеских БПЛА над несколькими районами Нижегородской области. На одной из территорий обломки упали на придомовой территории, специалисты осматривают место, по предварительным данным пострадавших нет», – написал губернатор Глеб Никитин.

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