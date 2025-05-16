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В Стамбуле продолжаются переговоры между российской и украинской делегацией.

Встреча проходит в закрытом режиме без участия посредников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Перед началом переговоров Украина провела встречу с представителями Турции и США.

Reuters пишет, что Россия требует вывода войск «со своей территории», чтобы достичь соглашения о прекращении огня. Отмечается, что российские требования включают и и другие «нестандартные пункты».

Кроме того, в СМИ появилась информация, что стороны общаются через переводчика – представители киевского режима сделали вид, что не понимают русского языка.

«Хотя украинские чиновники во главе с министром обороны Рустемом Умеровым, вероятно, владеют русским, они решили говорить на родном языке во время переговоров», – пишет британское издание The Telegraph.

Впрочем, агентство ТАС, ссылаясь на свой источник, пишет противоположное.

«На русском», – сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о языке переговоров.

Подтверждает это и скандально известный своими русофобскими выходками депутат ВР Алексей Гончаренко.

«Никакого переводчика не было. Говорили по-русски», – написал он в своем тг-канале.

По его словам, Россия «требовала вывод украинских войск из всех областей, которые они добавили в свою конституцию».

При этом глава офиса диктатора Владимира Зеленского и «серый кардинал» Украины отписался в соцсетях, что нынешние переговоры не имеют ничего общего со встречами, которые проходили в Стамбуле в 2022 году.

«Русские хотят строить ассоциации с 2022 годом. Но все, что связывает с этим переговоры – это исключительно город Стамбул. И ничего больше. Все попытки русских привязать сегодняшний день к 2022 году не сработают», – написал Ермак.

На данный момент одни СМИ написали, что встреча завершилась. При этом ТАСС утверждает, что стороны «взяли паузу». Всего встреча (или ее первый этап) продлилась почти два часа.

В украинских публиках появилась сомнительная информация, что русские потребовали вывода ВСУ из четырех областей, на что получили отказ. После этого они якобы заявили, что «в следующий раз областей будет уже 5».

Депутат ВР Ярослав Железняк при этом пишет, что встреча завершилась безрезультатно.