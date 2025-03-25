Украина вскоре может стать российской по самую Винницу – британский аналитик

Вадим Москаленко.  
25.03.2025 16:49
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


По результатам переговоров в российскую сферу влияния может вернуться почти вся Украина, кроме нескольких западных областей, населённых бандеровцами.

Об этом в интервью кипрскому журналисту Алексу Христофору на канале «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По результатам переговоров в российскую сферу влияния может вернуться почти вся Украина, кроме нескольких...

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«Если мы дойдем до того, что США признают новые области, если мы дойдем до того, что Путин договорится об автономии или федерализации с Одессой и Одесской областью, – может ли получиться так, что бандеровцы на западе начнут какое-то сепаратистское движение или что-то в этом роде?», – спросил ведущий.

«Если произойдет что-то подобное, то это будет очень серьезный риск, что может начаться переворот. Что радикально настроенные военные будут так возмущены тем, что они посчитают предательством, что свергнут политический класс в Киеве, и попытаются возобновить войну.

Так что такая возможность есть», – ответил Меркурис, сославшись на «знакомых с ситуацией» экспертов.

«Мне интересно, воспринимает ли кто-нибудь на Западе это всерьез?

Я думаю, что более вероятен сценарий, который вы описали – если мы получим «Стамбул плюс», если это будет сопровождаться федерализацией и всем остальным, то, как мне кажется, Центральная Украина, Киев, небольшие города и некоторые крупные города, Винница, Житомир, все они могут постепенно вернуться на российскую орбиту.

И я думаю, что в этот момент бандеровцы и им подобные скажут: «Мы не хотим быть частью этого». Переворот на самом деле не вариант, потому что международная реакция будет крайне негативной. И, возможно, внутренняя реакция на Украине тоже. «Так что давайте фактически отделимся».

В начале 2014 года на Западной Украине действительно обсуждался вопрос отделения от Украины. Это было во время Майдана, когда казалось, что протесты провалятся.

И если Стамбульский договор вступит в силу, если он будет соблюдаться, если мы увидим федерализацию, то отделение Западной Украины станет реальной возможностью. И я считаю, что в тот момент она не присоединится к Польше. Я не думаю, что бандеровцы захотят иметь что-то общее с Польшей. Я думаю, что они попытаются стать независимым государством», – добавил аналитик.

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