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По результатам переговоров в российскую сферу влияния может вернуться почти вся Украина, кроме нескольких западных областей, населённых бандеровцами.

Об этом в интервью кипрскому журналисту Алексу Христофору на канале «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы дойдем до того, что США признают новые области, если мы дойдем до того, что Путин договорится об автономии или федерализации с Одессой и Одесской областью, – может ли получиться так, что бандеровцы на западе начнут какое-то сепаратистское движение или что-то в этом роде?», – спросил ведущий.

«Если произойдет что-то подобное, то это будет очень серьезный риск, что может начаться переворот. Что радикально настроенные военные будут так возмущены тем, что они посчитают предательством, что свергнут политический класс в Киеве, и попытаются возобновить войну. Так что такая возможность есть», – ответил Меркурис, сославшись на «знакомых с ситуацией» экспертов.