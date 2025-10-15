Украина уже грозит ударами «Томагавков» по российским ядерным объектам

По факту США намерены передать Украине носители ядерного оружия.

Об этом в эфире телеканала «24» заявил секретарь оборонного комитета Рады полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущая спросила, почему Москва заявила, что пуск «Томагавков» по России будет расцениваться как ядерная угроза.

«По факту нам передают носитель ядерного оружия, и русские могут это расценивать так: останется передать просто боеголовку, которую можно туда зацепить, а носителями мы уже оснащены. Они волнуются. И по факту  они будут лучшими ракетами, которые у нас сейчас есть. Если мы говорим о крылатых ракетах, которые могут наносить удары до 2000 километров, в зоне их радиуса действия могут быть серьезные объекты, в том числе и ядерные российские объекты. Мы это понимаем. Они не просто так говорят о том, что для них это будет серьезной угрозой», – сказал Костенко.

Он сокрушается, что Украина не имеет сейчас ракет, которые могли бы бить по ядерным объектам РФ, но признает, что после передачи «Томагавков» могут появиться «геополитические последствия», в частности Россия может передать что-то другим странам, например, Ирану, чтобы «поменять баланс на Ближнем востоке», или КНДР.

«Поэтому мы говорим вообще о последствиях передачи. Они могут серьезными, потому что это даже не самолеты Ф-16, это уже серьезные ракеты, хотя не самые серьезные, какие есть у США», – резюмировал объекты.

