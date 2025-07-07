Украина, сорвав работу аэропортов Петербурга и Москвы, нанесла ущерб в десятки миллиардов

Михаил Рябов.  
07.07.2025 10:34
  (Мск) , Москва
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ВСУ-убийцы, Дзен, Россия, Транспорт, Экономика


Прекращение работы аэропортов Петербурга, Нижнего Новгорода и Москвы 5-6 июля из-за атаки украинских беспилотников, нанесло ущерб экономике России в несколько десятков миллиардов рублей, пишет сегодня газета «Коммерсант».

«Уход одного борта на запасной аэродром обходится в среднем в 1,5–2 млн руб. на четыре часа… Объем дополнительных издержек авиакомпаний в связи с веерными сбоями расписания по всей стране за сутки может достигать в среднем 20 млрд руб», – говорится в публикации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Прекращение работы аэропортов Петербурга, Нижнего Новгорода и Москвы 5-6 июля из-за атаки украинских беспилотников,...

Опрошенные эксперты предостерегают, что «для небольших авиакомпаний в случае повторения таких ситуаций дополнительные издержки могут стать непосильными».

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