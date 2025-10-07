Поддержка Украины приводит лишь к сокращению социальных программ в западных странах. Население недовольно, о чем свидетельствуют результаты выборов в ряде государств ЕС.

Об этом в эфире видеоблога «The Duran» заявил американский аналитик Александр Христофоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Они обращаются к своим гражданам и говорят, что нужно урезать пенсии, здравоохранение и образование, и в то же время отправляют десятки миллиардов евро Зеленскому. Вот, в чем суть. И в США то же самое – весь коллективный Запад сталкивается с одной и той же проблемой, когда говорят своим гражданам, что нам придется сократить все эти социальные программы, но в то же время нужно выделить 10-20-30 миллиардов на поддержку Украины, «чтобы Россия не захватила Францию», во что никто не верит», – заявил Христофоров.

Его поддержал британский эксперт Александр Меркурис:

«Это тенденция по всей Европе. У нас были выборы в Чехии, и правительство, которое пришло к власти несколько лет назад, полностью поддерживало Украину. Но сейчас оно на грани краха, его рейтинг падает, сейчас у власти снова мистер Бабиш… И, заметьте, что Бабиш говорит о том, что он хочет сократить помощь Украине. Будет он это делать или нет, я не знаю, но это требование по всей Европе».