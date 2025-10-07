Украина разрушает Европу, и это начали понимать, – трезвые голоса с Запада

Анатолий Лапин.  
07.10.2025 11:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 559
 
Дзен, ЕС, Политика, США, Украина


Поддержка Украины приводит лишь к сокращению социальных программ в западных странах. Население недовольно, о чем свидетельствуют результаты выборов в ряде государств ЕС.

Об этом в эфире видеоблога «The Duran» заявил американский аналитик Александр Христофоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Поддержка Украины приводит лишь к сокращению социальных программ в западных странах. Население недовольно, о...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Они обращаются к своим гражданам и говорят, что нужно урезать пенсии, здравоохранение и образование, и в то же время отправляют десятки миллиардов евро Зеленскому. Вот, в чем суть. И в США то же самое – весь коллективный Запад сталкивается с одной и той же проблемой, когда говорят своим гражданам, что нам придется сократить все эти социальные программы, но в то же время нужно выделить 10-20-30 миллиардов на поддержку Украины, «чтобы Россия не захватила Францию», во что никто не верит», – заявил Христофоров.

Его поддержал британский эксперт Александр Меркурис:

«Это тенденция по всей Европе. У нас были выборы в Чехии, и правительство, которое пришло к власти несколько лет назад, полностью поддерживало Украину. Но сейчас оно на грани краха, его рейтинг падает, сейчас у власти снова мистер Бабиш… И, заметьте, что Бабиш говорит о том, что он хочет сократить помощь Украине. Будет он это делать или нет, я не знаю, но это требование по всей Европе».

«Да, потому что Европа разрушается из-за Украины. Их инвестиции в Украину разрушают Европу. Именно так, как и предсказывалось, и теперь все это понимают», – резюмировал Христофоров.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить