Украина проиграет войну летом – Карасев
Война может закончиться уже к лету этого года, потому что оружие у ВСУ заканчивается, а нового Трамп не даст.
Об этом в эфире телеканала UkrLive заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Касательно этой формулы «мир в обмен на активы». Это значит, не мир в обмен на военные гарантии и на вооружение Украины со стороны США, а мир в обмен на активы. То есть Трамп исключает, по крайней мере на данном этапе, возможность предоставление вооруженной помощи Украине. Он этого делать не хочет и не будет.
Когда Зеленский говорит: «Дайте нам Пэтриоты, потому что нам надо защитить инфраструктуру, порты, атомные станции». Это же действительно может создать очень неприятный инцидент и для Европы не говоря уже про Украину. Трамп говорит – нет, мы вам оружие давать не будем. Вы нам активы дайте, а мы их сами защитим уже. По дипломатическим там каналам, по другим каналам, и так далее», – сказал Карасев.
«То есть, Трамп же понимает, почему он не может дать Пэтриот. Как только он примет решение о предоставлении Украине новой партии Пэтриот, эта война из войны Байдена превратится в войну Трампа.
А он этого не хочет. Он же понимает, что его затягивают в эту ловушку. Вот пакеты Байдена закончатся. К лету они закончатся у нас. Поэтому и война закончится, потому что Трамп не даст новые пакеты вооружений. Европа может нам что угодно говорить, но они не смогут это восполнить, компенсировать. Поэтому вот дело к миру, вот почему идет еще. Потому что военный потенциал Украины будет снижаться», – подытожил политолог.
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