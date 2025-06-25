Украина проиграет в «вечной войне» с Россией под аплодисменты Запада – Дроздов
Украина проиграет, если завязнет в горниле войны, а западные сообщества воспримут это как добровольный выбор и будут аплодировать, глядя со стороны.
Об этом в эфире телеканала LMN заявил львовский пропагандист, ярый русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы живем в горниле ада три года. За это время мои знакомые, живущие от меня в 120 километрах, но на территории Евросоюза, между нами один час автомобильной поездки, побывали в 17 странах мира. И каждый раз мне присылают фотографии, я им лайкаю, потому что это очень красивые фотографии. В Мексике были, и в Перу, и в Италии, и в баре. Вот, собственно говоря, мир живет и будет жить дальше.
И вечную войну, из которой не хочет общество выходить, потому что понимает, что выход из войны может быть только лишь ценой потерь, выхода из войны на наших условиях не будет, поэтому «нация героев» говорит: «Ну, тогда до конца, тогда будет вечная война». Эту вечную войну, эти пост-героические общества воспримут как добровольный выбор наш, понимаете?
Враг хочет вечной войны, потому что он в ней одержит победу. Это описано всеми военными аналитиками… Вечная война выгодна России. Все усилия мира направлены всегда на что? Прекратить это. Поскольку от жертвы идет позиция, что нет, нас не устраивает, поэтому выбор вечной войны, – постгероические общества, для которых война — это не норма, воспримут как добровольный выбор, встанут рядом и будут аплодировать», – заявил Дроздов.
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