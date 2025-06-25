Украина проиграет, если завязнет в горниле войны, а западные сообщества воспримут это как добровольный выбор и будут аплодировать, глядя со стороны.

Об этом в эфире телеканала LMN заявил львовский пропагандист, ярый русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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