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Даже полностью прекратив поставки оружия и финансирование, США не смогут заставить украинцев прекратить боевые действия против России. Об этом в эфире канала «Civilnet» заявил советник экс-президента США Джорджа Буша Томас Грэм, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Насколько велико влияние США на Украину, и может ли Украина не согласиться с мирным планом, который будет продвигать США?» – спросил ведущий.

«Я не вижу никакого американского мирного плана, по крайней мере, пока. Хотя, исхожу из того, что в администрации такой план разрабатывают. Конечно, украинцы имеют свои рычаги влияния. Самый главный – это то, что, несмотря на то, что делают США, украинцы будут продолжать воевать. Это их страна, их свобода, и просто сдаться – я думаю, это нереально», – сказал Грэм.