Украина потеряла больше, чем США в Корейской и Вьетнамской войнах – Келлог

Война на Украине должна завершиться быстрее, чем за год.

Об этом в рамках второго дня Мюнхенской конференции по безопасности заявил спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Потери украинской стороны превышают в три раза то, что потеряла Америка в Корее и Вьетнаме вместе. Это почти уровень Второй мировой войны… У нас одновременно есть направление России и Украины. Если посмотреть новости, вы видите, что у нас представитель Уиткофф задействован, он отвечает за российское направление, я отвечаю за украинское и европейское.

Мы делаем это ради скорости, потому что основной вопрос – когда это закончится. Через год, например, на Мюнхенской конференции в 26-м году, мы говорим, что еще год будет идти? Нет, мы говорим о том, что это должно быть быстрее. Я живу по времени Трампа, он хочет завтра и спрашивает, почему это не было сделано. То есть, мы от этого отталкиваемся.

Я в публичном пространстве 180 дней начинаю назад отсчитывать, чтобы все стороны были задействованы, и мы могли это сделать так, что это произошло. То есть, чтобы это было устойчиво, продолжительно, чтобы это обеспечило суверенитет Украины, и чтобы это, когда закончится, никогда больше не началось, чтобы не было последствий никаких для других стран. На следующей неделе я еду в Украину, потом мы сравним наши записи, поговорим с президентом», – заявил Келлог.