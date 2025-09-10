Украина – это неблагодарное государство с бандеровской идеологией, которое кормится за счет польской помощи.

Об этом на заседании Европарламента заявила депутат от Польши Эва Заячковская-Херник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Польша приняла миллион украинцев, бежавших от войны. Им были предоставлены социальные льготы, доступ к государственной системе здравоохранения и обучение в польских школах. Наша помощь Украине составляет 3 миллиарда евро, и мы предоставляем Украине наши самолеты и военную технику.

Тем не менее, все это происходит без благодарности, и Украина не хочет осуждать убийства, совершенные УПА во время Второй мировой войны, в отношении польского населения.

Культ Бандеры процветает. На улицах Польши можно увидеть десятки молодых украинцев, которые вместо того, чтобы защищать свою страну, просто веселятся.

И в то же время нам приходится противостоять конкуренции украинских перевозчиков. Так что пришло время показать, как неблагодарно Украина относится к нашей преданности», – заявила евродепутат.