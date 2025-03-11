Украина не выйдет из конфликта без территориальных потерь – Дроздов
То, что Украина не выйдет из конфликта без территориальных потерь – это аксиома, которая стала очевидна практически каждому.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил скандальный львовский пропагандист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Без территориальных уступок, без территориальных потерь, временных, подвешенных, непризнанных и так далее невозможно Украине вылезти из этой истории. Точка. Хотите другие варианты, рассматривайте, но тогда потеряете все. Так говорит Трамп, так говорит Европа, так говорят все встречающиеся с нашими переговорщики. И с этой аксиомы, что без территориальных потерь невозможно выйти из этой ситуации, стартует, собственно, и Аравия. В Саудовской Аравии будет задан именно этот вопрос. Оно уже аксиоматическое, потому что не рассматриваются другие варианты. Ну кто рассматривает, тот дурак, или самодур, или одно и два в одном», – сказал русофоб.
По его словам, тема территориальных уступок для Западной Европы, США и России, которая все равно зафиксирует свои территориальные достижения, «выведена из поля дискуссионного.
«Здесь можно, конечно, только о статусе договариваться, что оно будет непризнанное, там прецедент Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии. Эти прецеденты есть, и они могут быть применены в нашем случае.
Но за основу берется невозможность закрыть вопросы нашей войны без территориальных потерь. Потому что нужно было до этого не доводить. Надо было слушать генералов НАТО и делать то, что они говорят, а не своим богом делать и теперь не знать, как из этого вылезать. И не мечтать дальше о том, о чем мечтать можно, но реально практически реализовать невозможно», – заявил Дроздов.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: