Украина – не главное. Повестка переговоров США и России значительно шире драки на Днепре

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The New York Times, со ссылкой на высокопоставленных российских дипломатов утверждает, что Россия рассматривает переговоры с Трампом как не связанное с Украиной отдельное направление с более широкой повесткой.

В частности, издание ссылается на зампредседателя думского комитета по международным делам Вячеслава Никонова, по словам которого Трамп и Путин разрабатывают «двустороннюю повестку дня», которая «не связана с Украиной».

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«Украина идет своим чередом. Наступление продолжается. Я думаю, что для Путина отношения с Америкой важнее, чем вопрос конкретно Украины», – убеждает Никонов.

Россия, по словам конфидентов американского издания, особенно заинтересована, чтобы США разрешили экспорт в РФ запасных частей для самолетов американского производства и восстановили прямые рейсы в Москву, говорит российский специалист по международным делам Александр Дынкин.

В свою очередь Москва может разрешить американским авиакомпаниям летать над Сибирью, что она запретила делать в 2022 году. Также США могут исключить из списка «недружественных стран», что позволит американским компаниям вести бизнес в России.

Что касается Украины, то, как заявил директор российского Института мировой экономики и международных отношений Федор Войтоловский, Россия будет искать «дорожную карту» для более широкого соглашения, прежде чем согласится на прекращение огня.

Он также считает, что Россия может принять миротворческие силы ООН в Украине, если в их состав не будут входить войска из стран НАТО.

«Для России долгосрочная перспектива более ценна, чем тактическое прекращение огня. Мы можем прийти к модели, которая позволит России и США, России и НАТО сосуществовать, не вмешиваясь в сферу интересов друг друга», — сказал Войтоловский, входящий в состав консультативных советов при МИД и Совбезе РФ.

«Что касается Украины, то Путин не демонстрирует признаков отказа от своих главных целей – гарантии того, что Украина никогда не вступит в НАТО, ограничения вооруженных сил Украины и определенного уровня влияния на внутреннюю политику Украины. Итог: Кремль, похоже, полон решимости получить как можно больше выгод из желания Трампа заключить мирное соглашение по Украине, даже если это замедляет переговоры. С точки зрения Москвы, улучшение отношений с Вашингтоном является экономическим и геополитическим благом – которое может быть достигнуто, даже если российские ракеты продолжат обстреливать Украину», – резюмирует The New York Times.

Стоит признать, что этот вброс выглядит достаточно правдоподобным, чтобы быть реальностью. Действительно, накопившиеся за годы дипломатического похолодания взаимные противоречия между Москвой и Вашингтоном куда шире собственно украинской делянки. И на закрытых переговорах ломают копья отнюдь не над тем, чей флаг будет развеваться над условным хутором Новомихайловка где-нибудь на Донбассе.

При этом, в арсенале РФ, даже с учетом военно-политической катастрофы в Сирии, уничтоживей остатки влияния Москвы в этом регионе, все еще достаточно козырей и разменных монет в торгах с США. Это и вопросы американского бизнеса в РФ, и энергетика и Арктика, и вопросы взаимодействия с Ираном и КНР и многое другое.

Что упускают из виду многочисленные комментаторы, так это то, что при таком разбросе геополитических интересов вполне возможен вариант, что и гипотетические договоренности и предложенные взамен уступки вообще не будут касаться напрямую украинского сюжета.

Иначе говоря, не исключен вариант, при котором стороны договорятся практически обо всем, кроме Украины. Которая так и останется раздражителем, выведенным а скобки дипломатического диалога.