Если не заставит украинскую элиту ответить за совершённые преступления, они просто сбегут с награбленным на Запад, а разрушенное государство отставят России.

Об этом на канале разыскиваемого в РФ как преступника киевского политолога Юрия Романенко заявил украинский философ-майданщик Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что если будет политическая ответственность [элиты], у Украины есть шанс на будущее. Если политической ответственности элиты не произойдет, Украины не будет. И будет только историческая ответственность этих людей. Ну то есть в мемуарах там, в разных книжках потом напишут, что вот были такие представители украинской элиты, вот они до этого довели. Но они все избегнут ответственности и в общем-то где-то будут жить и поживать. То есть мы сейчас идем по пути от УНР и Директории. Они же не случайно, это все как бы эти схемы все держат сейчас на уровне Института национальной памяти и так далее – чтобы все было как УНР. Мы еще раз, третий раз уже за сто лет попробуем, а если что, то с казной уедем. Первый – это 1918 год, Скоропадский и Петлюра. Второй – это Бандера и Мельник. Эту историю сейчас раздули до уровня Второй мировой войны так, что он упал более значимо, нежели мой дед, который участвовал вот в этой войне. Его [Бандеру] же сейчас героизировали так, что я даже не знаю, за что мы воевали во Вторую мировую. И мы сейчас – третья попытка», – сказал Дацюк.

Он пожаловался, что дальше будет ещё хуже, и настоящую историю на Украине могут совсем позабыть.