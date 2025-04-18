Украина и США подписали меморандум по недрам. У Трампа говорят, что шансов на мир стало больше

Сергей Рыжов.  
18.04.2025 08:36
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Дипломатия, Политика, Редкозёмы, Россия, США, Украина


Украина и США подписали меморандум о соглашении по передаче американцам прав доступа к доходам о разработки украинских недр.

«Сделали шаг к совместному с США соглашению об экономическом партнерстве. Украина и Соединенные Штаты Америки подписали меморандум, удостоверяющий конструктивную совместную работу наших команд и намерение поставить точку и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам», — написала министр экономики Украины Юлия Свириденко в соцсети.

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Украина и США подписали меморандум о соглашении по передаче американцам прав доступа к доходам...

Меморандум – это промежуточный этап на пути к заключению основного соглашения по недрам. По словам украинского вице-премьера, «впереди — финализация текста соглашение и ее подписание». «А далее — ратификация парламентами», — отметила Свириденко.

Она рассказала, что в рамках соглашения Киев и Вашингтон создадут Фонд инвестиций в восстановление Украины. Как сообщает Reuters, президент США Дональд Трамп анонсировал подписание соглашения на 24 апреля.

В свою очередь министр финансов США Скотт Бессент заявил, что детали 80-страничного документа еще обсуждаются.

Ожидается, что формализация украинского долга перед Штатами оживит забуксовавший мирный процесс на Украине. Трам заявил, что уже на этой неделе ждет ответа от Москвы по предложению о прекращении огня с Киевом.

Также Дональд Трамп заявил, что недоволен работой Владимира Зеленского.

«Я недоволен им, – подчеркнул президент, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. – И я недоволен всеми вовлеченными».

«Я не знаю, несет ли Зеленский ответственность, – добавил Трамп, рассуждая о том, кто несет ответственность за начало конфликта на Украине. – Но я не особенно в восторге от того, что эта война началась».

«Я его не виню, но говорю, что он работал не самым лучшим образом. Я не большой поклонник. Это правда», – заключил Трамп, говоря о Зеленском.

«Как вы знаете, Россия гораздо больше. Ее военная мощь гораздо больше. И если вы умны, то не ввязываетесь в войны. Вы можете винить человека, который сидел в этом кресле.Байден не понимал, что происходит “, – продолжил американский лидер.

Тем временем, госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Последний подтвердил готовность Москвы к продолжению работы с США с целью, как указано, “надежного устранения первопричин украинского кризиса”.

Рубио, находящийся в эти дни в Париже, проинформировал российского коллегу о состоявшихся там у него и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа контактах с переговорщиками от Украины, Франции и ряда европейских стран.

После разговора Госдеп заявил, что Трамп нацелен на завершение украинского конфликта, консультации США с союзниками в Париже показали, что мир на Украине возможен. Глава пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что у Трампа не согласны с утверждением о том, что Россия отвергла предложения по урегулированию на Украине.

«Обнадеживающая реакция в Париже на предложения США показывает, что мир возможен, если все стороны возьмут на себя обязательства по достижению соглашения», – сказано в заявлении Госдепартамента.

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