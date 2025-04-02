Уходящая Бербок поддержала передачу Украине ракет Taurus

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Вопрос передачи Украине немецких дальнобойных ракет стоит на повестке дня и обсуждается между европейскими странами. Решение об этом может принять вероятный новый канцлер Германии Фридрих Мерц.

Об этом в рамках своего прощального визита в Киев заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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