Уходящая Бербок поддержала передачу Украине ракет Taurus
Вопрос передачи Украине немецких дальнобойных ракет стоит на повестке дня и обсуждается между европейскими странами. Решение об этом может принять вероятный новый канцлер Германии Фридрих Мерц.
Об этом в рамках своего прощального визита в Киев заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы не можем ждать, пока будут падать здесь ракеты, когда будут разрушаться дома, больницы, энергетические станции. Я это сама пережила, будучи в Харькове, поэтому я думаю, что дальнобойное оружие — это то, что является сейчас существенным в сотрудничестве между европейцами и американцами, и в будущем это должно происходить именно таким путем.
Вероятный будущий федеральный канцлер говорил об этом, и говорил о том, что говорили об этом и с американцами. То есть мы сейчас находимся в такой промежуточной фазе, сейчас происходит согласование между Францией, Великобританией, Германией и Украиной по военным вопросам», – заявила Бербок.
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