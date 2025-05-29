Позиции России на переговорах подкреплены реальной силой и результатами на поле боя.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не питаю никаких, каких-то, знаете ли, таких радужных иллюзий по этому поводу. Требования врага, понятны, к большому сожалению, они все подкреплены ресурсами и методами давления. У них есть чем махать, чем давить, чем бить по голове. Ну, а как оно будет…

У нас ситуация сверхкритическая, потому что по всем переговорам за нас по большому счету только Европа. Америка со своим интересом, своих козырей у нас нет, или их крайне мало», – заявил Дроздов.