Из всех противоборствующих сторон вокруг украинского конфликта реальное продвижение и вес имеют только русские.

Об этом на канале американского телеведущего и блогера Эндрю Наполитано заявил бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Военная цель – уничтожить украинские войска. Они делают это постепенно, они окружили их во многих ключевых районах, так что военная цель – убить их всех, заставить дезертировать или сдаться. Если Путин что-то и умеет, так это действовать постепенно.

Тем временем он смотрит на Трампа и говорит: «знаешь, это плохая сделка для тебя, разве ты не можешь надавить на Зеленского, разве ты не можешь найти того, кто заменит Зеленского, потому что пока мы готовы договориться и проявить некоторую гибкость», о чём говорил не только Путин, но и Лавров.

Мы знаем, что Трамп признал, что немедленного прекращения огня не будет. Если вы выигрываете, вы не пойдёте на серьёзные уступки, вы можете проявить некоторую гибкость. Так что это уже решено», – рассуждал Макговерн.