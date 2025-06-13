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Россия хочет по примеру Крыма занять Одессу с довольно высоким процентом нелояльного Украине населения, что позволит Москве установить контроль над торговлей в Черном море.

Об этом пишет эксперт Турецкого центра исследований внешней политики Севал Томак Мед, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Захватив Одессу, Россия намеревается отрезать Украине морской доступ. Таким образом, контроль над экономикой Черного моря полностью перейдет к России», – говорится в публикации.

Турецкий аналитик признает, что «в Одессе существует напряженность между русскоговорящим населением и украинским национализмом», а «интеграция Одессы в Украину играет стратегическую роль, особенно в рамках целей Украины в Европейском союзе и НАТО».

Автор напоминает, что в качестве условия мира российская сторона называет приход к власти в Киеве нового правительства на смену нацистскому режиму. Это будет напоминать модель старой нейтральной Финляндии, предполагает турецкий эксперт.

Он настаивает, будто Анкара играет важную посредническую роль, при этом особо отмечая регулярные контакты МИД Турции с верхушкой признанного в России экстремистским меджлиса. Автор также повторяет украинскую ложь о якобы массовых репрессиях крымских татар на полуострове.