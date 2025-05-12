Три четверти украинцев уже не верят в «перемогу»

Анатолий Лапин.  
12.05.2025 11:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Россия, Украина


В истории еще не было случая победы мелких безъядерных государств над крупными ядерными, потому слово «победа» для Украины должно писаться лишь в кавычках и не просматривается как таковое.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил скандальный львовский журналист-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В истории еще не было случая победы мелких безъядерных государств над крупными ядерными, потому...

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«Вопрос, что было бы для людей победой? То есть, что люди бы сочли за победный вариант? Ну такое слово «победа», для меня оно в кавычках. Ну, потому что прямой победы, скорее всего, в таких войнах такой затяжной интенсивности, не предвидится. В истории такое еще никто не выигрывал из меньших у более крупных ядерных держав.

Так вот, в условиях реальных, что для людей было бы, если не победой, то достаточной мерой окончания и критерием конца? Опять же, это такие цифры: 26% – не гегемонная цифра, не 70, не 80, не 90, 26 — оперативная социологическая цифра, все же победой в этой войне считают полное возвращение к границам 91-го года, как и положено. Если это брать за опцию победы, то это означает, что в принципе 26% людей живут в парадигме войны без победы. Потому что достижение этой опции, которую они исповедуют, мне кажется уже всеми союзниками дано как почти с нулевыми шансами», – заявил Дроздов.

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