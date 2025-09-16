«Третья фаза в действии»: ВС РФ формируют оперативное пространство для освобождения Славянска и Краматорска

Игорь Шкапа.  
16.09.2025 19:48
  (Мск) , Киев
Просмотров: 628
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Успехи ВС РФ на Краснолиманском (Лиманском) направлении приближают выход российской армии на подступы к Славянско-Краматорской агломерации.

Об этом в эфире признанного РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил экс-советник офиса президента Украины и фигурант российского списка экстремистов Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Проблема Лимана – это проблема смыкания флангов двух группировок, которые в Луганской области наступают и в Донецкой, что решает очень много потенциальных проблем для российского командования и позволяет получить избыток сил после того, как схлопнется эта история», – сказал Арестович.

Встревожен он и ситуацией в Серебрянском лесничестве, за остатки которого еще пытаются цепляться ВСУ.

«По этому лесному массиву они доходят аж до Славянской и Краматорской [агломерации] благополучно. Это вообще больное место этой войны. Напоминаю, что отряды Гиркина заходили как раз и перегрузка шла именно по этому лесу, который идёт от границы аж до Славянска и Краматорска. Ну и с севера намечается от Купянска. Есть формирующие операции, которые готовят оперативное пространство для проведения операции основной, в данном случае взятия Славянска и Краматорска. А есть операции, которые готовят подготовительные операции… третья фаза. Потом настанет вторая, потом первая.

Так вот, сейчас третья фаза в разгаре. Российское командование сразу на двух направлениях достаточно успешно движется туда, где будет формироваться оперативное пространство для взятия Славянска и Краматорска с севера и востока. С юга оно формируется на Константиновке. Почему российское командование и Путин преисполнены оптимизма? Потому что они не только делают хорошую мину при плохой игре, а потому что действительно наступают и имеют выраженный успех», – подытожил Арестович.

