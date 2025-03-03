США по-прежнему заинтересованы сохранять контроль над какой-то частью Украины, и доверять администрации Трампа в ее миротворческих инициативах не стоит.

Такое мнение в эфире телеканала НТС высказал политолог Михаил Онуфриенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Доверять вообще кому-либо на Западе, да и не только, – это последняя глупость, которую можно совершить. Если мало «Минска 1» и «Минска 2», можно вспомнить, что сам вооружённый переворот в Киеве состоялся после того, как главы МИД Германии, Польши и Франции подписали договор с правительством Януковича, что в обмен на досрочные президентские выборы Майдан разойдется. Под этим стояли подписи вторых лиц европейских государств, которые, кстати, сейчас активнее всего поддерживают киевскую хунту. И американцы давали 4,5 млрд долларов даже до формальных выборов президентом Порошенко. Не ему конкретно, а киевской хунте, которая захватила власть. Поэтому верить нельзя», – подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что предыдущий президентский срок Трамп начал с поставок оружия киевскому режиму, и сейчас борется за себя и за свои интересы.