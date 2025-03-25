Трампу придётся «взнуздать бешеное киевское пони» или вопрос решит армия России – итоги переговоров

Итоги переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде не будут опубликованы. По версии пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, итоговых заявлений нет, потому что общение носило технический характер. Однако ночью из Саудовской Аравии поступали анонсы, что коммюнике выйдет то через три часа, то в середине дня.

В итоге от заявлений вообще отказались, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Американская делегация общалась с российской 12 часов, после чего москвичи вышли в приподнятом настроении.

«Захотели сделать общее фото – значит настроение после переговоров хорошее. То есть у российской делегации есть ощущение, что они свою работу сделали хорошо. Все члены делегации болтают своими портфелями, как школьники после уроков. Карасин перед фотографированием поправляет галстук и воротник рубашки. Значит – он полагает, что до этого у него было неформальное состояние галстука. Значит, переговоры с американцами шли в дружественной обстановке», – делится наблюдениями политолог Сергей Марков в своем тг-канале.

А вот внимание его коллеги Александра Носовича больше привлекла украинская делегация.

«Они не подвели: все до единого явились к американцам в стиле “прямо сейчас из окопов”. Всё по заветам своего лидера: концептуальная замызганность, запылённость, немытость и небритость. Принципиальная надрывность и ненормальность во внешнем виде и поведении. У киевского режима все признаки, что Зе-команда своих благодетелей в итоге будет благодарить точно так же. США, возможно, пытаются успеть соскочить с украинской темы ещё и поэтому. Всю чашу украинской “благодарности” в таком случае испьет Европа. И поделом», – прогнозирует Носович.

После приятных разговоров с россиянами у американцев произошло общение с украинцами. Тут-то все и сломалось. Никакого документа не было опубликовано.

«Тот факт, что любые переговоры с киевской властью являются пустой тратой времени для российских дипломатов уже давно не новость. Отрадно, что теперь это начинают осознавать и американские дипломаты от республиканцев. Чем быстрее там поймут то, что уже давно очевидно для России, тем легче будет решить украинскую проблему. И благодарить за это нужно будет ВС РФ, а также невероятное упрямство киевской власти, чей инстинкт самосохранения уже давно атрофировался», – написал экономический обозреватель Иван Лизан.

В середине дня на Первом российском канале вышло интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По его словам, российская и американские стороны в основном оговаривали возобновление Черноморской инициативы. В новой редакции она обеспечивает безопасность судоходства и Крымского моста.

«Нужны чёткие гарантии. Их может обеспечить только приказ Киеву из Вашингтона», – сказал Лавров.

По его словам, в США это понимают, но утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский делает «детские заявления» в духе «отдайте нам всё». Поэтому добиться исполнения приказов в Эр-Рияде американцам не удалось.

«Хохлы не хотят гарантий для России. Придётся Трампу снова взнуздать бешенное киевское пони и организовать их принуждение», – считает публицист Сергей Мардан.

«Прогнуть киевский режим и обеспечить гарантии исполнения обязательств – задача США в сделке», – считает юрист Илья Ремесло.

«Киев сейчас имеет гораздо большую субъектность по отношению к Вашингтону, чем было еще год назад. Трамп, как бы он ни кичился, не имеет стопроцентных рычагов давления на Зеленского. Низкосрак сам, в свою очередь, обладает хоть и не таким большим, но всё же влиянием на решения, принимаемые Вашингтоном. Украину мы должны добивать сами, не надеясь на какие-то тайные приказы Киеву из Вашингтона», – предостерегает военкор Герман Куликовский.

Обозреватель телеканала «Царьград» Алексей Пилько полагает, что главной сложностью на переговорах стало условие Москвы – отвод украинских войск за пределы конституционных границ России (то есть оставить города Херсон и Запорожье).

«Пока этот вопрос не имеет решения, и возможно он будет урегулирован в ходе военной кампании 2025 года, если российской армии удастся выполнить эту задачу на поле боя. Вместе с тем, перспективы новой “зерновой сделки” в виде инициативы по безопасному судоходству в Чёрном море чуть более реальные. Но здесь главный вопрос: что взамен получит Россия?», – пишет Пилько.