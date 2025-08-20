Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Дональд Трамп не хочет продолжать войну против России, но и отвернуться от союзников-русофобов он так просто не может.

Об этом в интервью телеканалу «Звезда» заявил депутат Госдумы Александр Бородай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трамп находится между двух огней. С одной стороны, он не хочет окончательного проигрыша и разгрома Украины, которая де-юре оказалась союзником США. Трамп как бизнесмен рассматривает [выделенные Украине] деньги как некие инвестиции, которые никакого оправдания своего не находят, несмотря на кабальный договор, который они подписали. Ну, понимаете, 350 миллиардов долларов налогоплательщиков – это существенно. Поэтому Трамп не хочет, чтобы Украина была окончательно разгромлена», – рассуждал Бородай.

Он подчеркнул, что европейские политики всё время склоняют Трампа продолжать пытаться уничтожить Россию.