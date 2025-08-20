Трампа намертво зажали между русофобией и здравым смыслом – Бородай
Дональд Трамп не хочет продолжать войну против России, но и отвернуться от союзников-русофобов он так просто не может.
Об этом в интервью телеканалу «Звезда» заявил депутат Госдумы Александр Бородай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Трамп находится между двух огней. С одной стороны, он не хочет окончательного проигрыша и разгрома Украины, которая де-юре оказалась союзником США.
Трамп как бизнесмен рассматривает [выделенные Украине] деньги как некие инвестиции, которые никакого оправдания своего не находят, несмотря на кабальный договор, который они подписали. Ну, понимаете, 350 миллиардов долларов налогоплательщиков – это существенно. Поэтому Трамп не хочет, чтобы Украина была окончательно разгромлена», – рассуждал Бородай.
Он подчеркнул, что европейские политики всё время склоняют Трампа продолжать пытаться уничтожить Россию.
«Но разве Трампу это выгодно? Ведь униженная, разгромленная Россия отшатывается в восток, в сторону Китая. И усиливает Китай своими землями, ресурсами, возможностями человеческими, научно-техническими.
При этом Россия – это страна, которая в глазах Трампа может претендовать всего лишь на региональное, но никак не на мировое лидерство. Более того, Россия сама декларирует необходимость многополярного мира, и на мировое господство не претендует.
Зачем ему тогда страну, которую он напрямую не считает соперником, а может рассматривать как партнера, пытаться разрушить страшными усилиями, вкладывая все больше?», – добавил он.
