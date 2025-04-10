Трамп придумал, как заставить ЕС делать то, что надо ему, а не Зеленскому

Вадим Москаленко.  
10.04.2025 16:12
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, США, Украина


Благодаря введённым пошлинам, Трамп сможет диктовать свою политическую волю европейским государствам.

Об этом на канале «Политэксперт» заявил эмигрировавший с Украины в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Благодаря введённым пошлинам, Трамп сможет диктовать свою политическую волю европейским государствам. Об этом на...

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«Приезжает к Трампу премьер-министр Великобритании, он с ним о чем-то говорит, и потом Великобритания как-то неожиданно получает всего 10 процентов пошлин.

То же самое происходит с другими странами, сейчас и итальянский премьер поедет в США, уже назначен визит, и там договорится на те же самые 10%, что их устроит вполне. Поэтому сейчас идёт сепарация лояльных и нелояльных», – сказал Балашов.

По его мнению, таким образом Трамп утихомирит европейских сторонников продолжения войны.

«Я думаю, что президент Франции сейчас попадёт на этот крючок – либо он продолжает воинственно заявлять о том, что он войска введёт на Украину, что он против мира, что воевать до последнего украинца, что не надо, мы тут воинственны.

И я думаю, что после поездки для согласования санкций или пошлин, Макрон сменит свою риторику на абсолютно мирную, что пора заканчивать это и прям немедленно, и вот мы поддерживаем мир на Украине. Поэтому я думаю, что пошлины – это другой способ ведения войны», – добавил укро-эмигрант.

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