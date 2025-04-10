Трамп придумал, как заставить ЕС делать то, что надо ему, а не Зеленскому
Благодаря введённым пошлинам, Трамп сможет диктовать свою политическую волю европейским государствам.
Об этом на канале «Политэксперт» заявил эмигрировавший с Украины в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Приезжает к Трампу премьер-министр Великобритании, он с ним о чем-то говорит, и потом Великобритания как-то неожиданно получает всего 10 процентов пошлин.
То же самое происходит с другими странами, сейчас и итальянский премьер поедет в США, уже назначен визит, и там договорится на те же самые 10%, что их устроит вполне. Поэтому сейчас идёт сепарация лояльных и нелояльных», – сказал Балашов.
По его мнению, таким образом Трамп утихомирит европейских сторонников продолжения войны.
«Я думаю, что президент Франции сейчас попадёт на этот крючок – либо он продолжает воинственно заявлять о том, что он войска введёт на Украину, что он против мира, что воевать до последнего украинца, что не надо, мы тут воинственны.
И я думаю, что после поездки для согласования санкций или пошлин, Макрон сменит свою риторику на абсолютно мирную, что пора заканчивать это и прям немедленно, и вот мы поддерживаем мир на Украине. Поэтому я думаю, что пошлины – это другой способ ведения войны», – добавил укро-эмигрант.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: