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Благодаря введённым пошлинам, Трамп сможет диктовать свою политическую волю европейским государствам.

Об этом на канале «Политэксперт» заявил эмигрировавший с Украины в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Приезжает к Трампу премьер-министр Великобритании, он с ним о чем-то говорит, и потом Великобритания как-то неожиданно получает всего 10 процентов пошлин. То же самое происходит с другими странами, сейчас и итальянский премьер поедет в США, уже назначен визит, и там договорится на те же самые 10%, что их устроит вполне. Поэтому сейчас идёт сепарация лояльных и нелояльных», – сказал Балашов.

По его мнению, таким образом Трамп утихомирит европейских сторонников продолжения войны.