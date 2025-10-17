Если тема с передачей американских ракет «Томагавк» заглохла, то Украина должна выпросить у США хоть какое-то оружие.

Об этом в эфире видеоблога «ZAXID net» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если сейчас не «Томагавки», которые были такие призрачные, то пусть это будет JASSM на F16, которые уже есть, просто вооружение. Пусть это будет ERАМ не в конце этого года или в начале следующего. Пусть будет 18 трамповских Patriot не весной, а сейчас. Есть направления другие – если не нападать, то противоракетная оборона.

Это не влияет, и Путин так остро к этому не относится и может пропустить просьбы Трампа по этому поводу в отношении Украины. Поэтому работа будет сегодня напряженная, дальнейшая, хотя уже видим, что некоторые позиции нарциссский Трамп уже сдал», – заявил Романенко.