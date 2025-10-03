Трамп начал передачу ВСУ данных со спутников для ударов вглубь России

Олег Кравцов.  
03.10.2025 10:10
  (Мск) , Москва
Просмотров: 430
 
Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Россия, США, Украина


Украина продолжает надеяться, что США удовлетворят ее запрос и предоставят Киеву ракеты «Томагавк» для ударов по России. При этом западные СМИ, ссылаясь на высокопоставленные источники, сомневаются, что эта идея будет реализована.

Украинский диктатор Владимир Зеленский считает, что скоро Украина начнет бить по России американскими ракетами.

Украина продолжает надеяться, что США удовлетворят ее запрос и предоставят Киеву ракеты «Томагавк» для...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«До сегодняшнего дня мы использовали для ударов по России только наше дальнобойное оружие. После моей встречи с Трампом, возможно, у нас появится что-то еще», – заявил диктатор, явно подразумевая «Томагавки».

А вот «Рейтер» пишет, что это крайне маловероятная перспектива.

Чиновник администрации США дал понять агентству, что передачи этих крылатых ракет, дальность которых составляет 2 500 километров, не будет, но речь может идти о других вариантах. По его словам, США не исключают, что согласятся на закупку странами ЕС систем меньшей дальности и их Украине.

При этом и «Рейтер», и The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, утверждают, что Вашингтон дал добро на предоставление Украине разведданных для ударов большей дальности по объектам энергетической инфраструктуры в России. 

Иноагент Илья Абишев, который подвизается на должности военного обозревателя Русской службы ВВС, говорит, что разведданные касаются не только энергосистемы, но всех важных военных объектов и промышленных предприятий.

«Во время войны многие гражданские заводы, фабрики и помещения перепрофилируются под военные нужды. Выявить это может, к примеру, агентурная разведка, но оценить масштабы производства и значимость цели способна лишь разведслужба страны, обладающей мощной спутниковой группировкой», – объясняет Абишев.

По его словам, помогут разведывательные спутники отследить расположение систем ПВО на пути следования ударных дронов и ракет, что может существенно облегчить им обход.

Метки: , , , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить