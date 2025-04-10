Трамп может дать России в обмен на уступки по Украине – только ажиотаж и шоу

Катя Добрина.  
10.04.2025 16:58
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Ажиотаж вокруг переговоров по украинскому кризису нагнетает США, делая заведомо не реализуемые предложения. Украину устроит одно условие – перемирие без каких-либо условий, что не устраивает российскую сторону.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ажиотаж вокруг переговоров по украинскому кризису нагнетает США, делая заведомо не реализуемые предложения. Украину...

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«Вообще, все действия, вся риторика Трампа – это ажиотаж. В актуальной истории с 1999 года до настоящего времени наша политика спокойная и выдержанная. Даже если что-то происходит экстраординарное где-то вовне, то всё делается тихо и спокойно. Поэтому ажиотаж на стороне американцев, это их стиль.

Нам это не нужно совершенно, мы и без этого нормально справляемся. И в ситуации ажиотажа США пытаются набросить колоссальное количество инициатив, которые совершенно не реализуемые. Например, о перемирии к Пасхе, или за 3 дня, или за сутки, а дальше будем разбираться, как и куда нам двигаться», – отметил он.

В этой связи новый раунд переговоров в Стамбуле 10 апреля вряд ли принесет что-либо конкретное по Украине.

«Постепенно тема Украины отходит на второй план. Посмотрите – черноморская инициатива. Сначала «давайте устроим перемирие на Чёрном море». Российская сторона заявляет, что да, давайте. Но при таких-то условиях – разблокировка Россельхозбанка, подключение его к SWIFT, свобода судоходства, возможность захода в европейские порты и так далее. Совершенно практические вопросы, которые самостоятельно американской стороной нереализуемы.

Американцы должны либо надавить на европейцев и на Украину, чтобы эти условия выполнялись, либо США показывают, что они не в состоянии этого сделать –  не могут или не хотят», – отмечает эксперт.

Он добавил, что для Трампа основные противники – это не Россия и не Китай, и не решение украинского вопроса. Это либерально-глобалистское крыло, которое есть в США и которое доминирует в европейской бюрократии.

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