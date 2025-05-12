Трамп кинул европейских союзников. Он агент Путина – меджлисовский пропагандист
Своим заявлением о том, что Украина должна немедленно согласиться на прямые переговоры с Россией в Стамбуле, президент США Дональд Трамп предал своих европейских союзников и саму Украину, доказав, что он играет на стороне России.
Об этом в своём блоге на YouTube-канале заявил меджлисовский пропагандист Айдер Муждабаев, который сбежал из Москвы, протестуя против воссоединения Крыма с РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Путин отдал пас Трампу, позвонил Трампу и Трамп быстренько кинул европейских союзников по НАТО, а именно «коалицию решительных», это Польша, Франция, Германия и Британия, которая выдвинула вроде как совместно по согласованию с Америкой ультиматум Путину. Фактически не будет никаких переговоров до прекращения огня, сначала прекращение огня, безусловное, а потом все остальное. Но тут проснулся Трамп, разбудил его звонок Путина. Он встал с кровати, стоя в трусах семейных красных шароварах…
И тут же сблевнул заявлением о том, что Украина должна обязательно согласиться на предложение о переговорах в Стамбуле 15 числа, в четверг, без всякого прекращения огня, то есть на фоне продолжающегося террора, войны, уничтожения мирных людей и так далее. Фактически Трамп еще раз подтвердил то, о чем я всегда говорю, что он – агент Путина, фигура абсолютно зависимая, пешка на этой доске…
Он фактически сказал своим европейским союзникам: «Я пошутил насчет того, что сначала утром деньги, вечером стулья, сначала прекращение огня, потом переговоры», кинул и Макрона, который ему звонил там в 7 утра, – ну, понимаете, всегда важен последний звонок. Последний звонок, для таких прилежных учеников, как Трамп, путинских, он звучит, конечно, и из рук директора, вот, и все, все разговоры с Макроном, со Стармером идут лесом. Опять Трамп выскочил по приказу фюрера играть в его игру, чтобы в каком-то формате встретились в Стамбуле, чтобы, естественно, ни к чему не договорились, потому что переговоры о капитуляции Украины вести не будет. Она тогда не согласилась, а чего это соглашаться сейчас?
Трампу нужен отказ, нужно сказать, ему обязательно нужно свести вместе Украину и рейх, получить понятный результат – отказ со стороны России на прекращение боевых действий, ну и отказ со стороны Украины на капитуляцию, на невыполнимые условия, чтобы сказать: «Все, у меня есть торговля, экономика. Мы должны заняться другими делами», о чем он намекал. Собственно, его главная роль в этом спектакле на этом», – заявил Муждабаев.
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