Трамп хочет сделать Россию «Украиной» против Китая
России нужно укреплять дружеские отношения с Китаем.
Об этом дипломат в отставке Михаил Демурин заявил в интервью газете «Союзное вече», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Что китайцы точно понимают, это то, что из нас Запад действиями Трампа хочет сделать примерно то же в отношении Китая, что ему удалось сделать из Украины в отношении России.
То есть задача Трампа не догнуть нас до каких-то условий урегулирования по Украине, которые удовлетворят киевский режим. У него задача — всему миру показать, что даже такая страна как Россия может решить свои внешние и внутренние проблемы – только опираясь на помощь Америки», – отметил Демурин.
Он выразил надежду на то, что надежды Запада будут развеяны в Пекине, где будут приняты соответствующие решения.
