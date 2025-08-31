Трамп хочет сделать Россию «Украиной» против Китая

России нужно укреплять дружеские отношения с Китаем.

Об этом дипломат в отставке Михаил Демурин заявил в интервью газете «Союзное вече», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Что китайцы точно понимают, это то, что из нас Запад действиями Трампа хочет сделать примерно то же в отношении Китая, что ему удалось сделать из Украины в отношении России.

То есть задача Трампа не догнуть нас до каких-то условий урегулирования по Украине, которые удовлетворят киевский режим. У него задача — всему миру показать, что даже такая страна как Россия может решить свои внешние и внутренние проблемы – только опираясь на помощь Америки», – отметил Демурин.