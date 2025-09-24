Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Зеленский и его сообщники представляют собой самый страшный тип мародёров, которые готовы убивать соотечественников, пока им платят.

Об этом на канале признанного иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил российский политолог и медиатехнолог Семён Уралов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть два типа мародёров. Вот, на Украине самый страшный тип мародёров – это коммерсанты-людоеды. Это ничем не отличается от африканских вождей, которые продавали британским, голландским и прочим морякам своих соотечественников в рабство. Зеленский будет продолжать [войну]. Ему ничего не угрожает, поток денег продолжается. Контракты США продолжают заключать», – сказал Уралов.