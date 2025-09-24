Трамп готов сколько угодно снабжать мародёра Зеленского для убийства русских
Зеленский и его сообщники представляют собой самый страшный тип мародёров, которые готовы убивать соотечественников, пока им платят.
Об этом на канале признанного иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил российский политолог и медиатехнолог Семён Уралов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Есть два типа мародёров. Вот, на Украине самый страшный тип мародёров – это коммерсанты-людоеды. Это ничем не отличается от африканских вождей, которые продавали британским, голландским и прочим морякам своих соотечественников в рабство.
Зеленский будет продолжать [войну]. Ему ничего не угрожает, поток денег продолжается. Контракты США продолжают заключать», – сказал Уралов.
«И главный показатель – это связь. Важно смотреть на поставки боеприпасов, техники и всего остального, и связь. Потому что это основа любого современного конфликта.
А Украина не обладает вообще никакими технологиями собственной связи. Нет ни спутниковых группировок, ни соответствующей инфраструктуры. И для меня показатель того, что США действительно встали в позицию принуждения к миру, будет отключение связи», – добавил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: