«Трамп, где наше ПВО?» и другие претензии в адрес американцев, в интервью Зеленского ABC News

Владимир Зеленский дал большое интервью американскому телеканалу ABC News. Среди прочего, в ходе разговора с журналистами он пожаловался на то, что США отправили обещанные Украине ракеты ПВО на Ближний Восток.

«Думаю, это было во время предыдущей администрации, это был министр обороны Остин, он и мы решили реализовать один проект, и мы рассчитывали на этот проект. 20 000 ракет против «шахедов». Это было недорого, но это особая технология. Мы рассчитывали на эти 20 тысяч ракет. Сегодня утром мой министр обороны сказал мне, что США перебросили их на Ближний Восток», – посетовал Зеленский.

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При этом он охарактеризовал свои отношения с Дональдом Трампом как «нормальные профессиональные». По словам Зеленского, их 15-минутная встреча с глазу на глаз в Ватикане 26 апреля «дала больше, чем встреча в Овальном кабинете», когда между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом возникла перепалка.

В том же интервью Зеленский также напомнил, что российская экономика зависит от экспорта энергоносителей, и вновь призвал Трампа ужесточить санкции против России. Например, установить предельные цены на российскую нефть в 30 долларов за баррель.

Он уверял, что Киев выполнил все требования администрации США, согласившись на прекращение огня без предварительных условий и на переговоры с Москвой в Стамбуле.

Попробовал украинский гость и откровенно подольститься к американскому президенту, заявив, что «европейские лидеры смотрят на Трампа как на лидера свободного мира», понимая, что «Европа не такая сильная, как Америка».

Зеленский также признал, что, по мнению президента США Дональда Трампа, Россия уже выигрывает войну, и он говорил об этом публично, а также делился этой мыслью с людьми из своего окружения.

Зеленский не согласился с такой точкой зрения. По его словам, «потратить миллион людей, чтобы занять несколько тысяч квадратных километров территории — это не победа, а военная инициатива, подкрепленная большим количеством оружия», о чем он и сказал Трампу.

Зеленский высказал свою версию относительно шансов РФ победить Украину.

«Путин ни в коем случае не может при тех обстоятельствах, которые сейчас сложились, выиграть войну, если в мире будет единство и мир будет на нашей стороне. Это невозможно, — сказал Зеленский. — Следовательно, он может победить, только если это будет очень долгая война, много-много лет и без санкций», – утверждает он.

При этом, он все же признал, что если США прекратят оказывать Украине помощь, она будет нести значительно большие потери, а у России будет больше шансов выиграть войну.