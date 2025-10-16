Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Для украинцев пытаются создать очередное иллюзорное чудо-оружие в виде американских «Томагавков», которые на самом деле не являются слишком серьезной угрозой для России.

Об этом на канале экс-спикера «Правого сектора» (запрещен в РФ) Борислава Березы заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

