«Томагавки» не приведут к победе Украины, это ничто для России, – Ходорковский
Вероятная передача Украине американских дальнобойных ракет «Томагавк» никак не повлияет на Россию, не нанесет ей сокрушительного удара и не заставит капитулировать.
Об этом бежавший на Запад олигарх-иноагент Михаил Ходорковский заявил в ходе «Варшавского форума по безопасности», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Когда мы говорим по поводу поставки дополнительных вооружений Украине и что это даст – это даст лучшую позицию для переговоров. Даст ли это возможность Украине выиграть эту войну? На этом этапе – нет.
Мы всё с вами знаем про «Томагавки», и Путин всё знает про «Томагавки». То есть, долетает до цели один из пяти, один из десяти, да? Две тысячи ракет – это максимум того, что могут дать, это 200-300 ударов весом по полтонны. Что это для России? Ничего.
Это позиция для переговоров? Да, это позиция для переговоров, но её именно так и надо оценивать, как позицию для переговоров», – заявил предатель.
