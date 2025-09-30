«Томагавки» не приведут к победе Украины, это ничто для России, – Ходорковский

Анатолий Лапин.  
30.09.2025 08:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 696
 
Война, ВСУ-убийцы, Госизмена, Дзен, США


Вероятная передача Украине американских дальнобойных ракет «Томагавк» никак не повлияет на Россию, не нанесет ей сокрушительного удара и не заставит капитулировать.

Об этом бежавший на Запад олигарх-иноагент Михаил Ходорковский заявил в ходе «Варшавского форума по безопасности», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вероятная передача Украине американских дальнобойных ракет «Томагавк» никак не повлияет на Россию, не нанесет...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Когда мы говорим по поводу поставки дополнительных вооружений Украине и что это даст – это даст лучшую позицию для переговоров. Даст ли это возможность Украине выиграть эту войну? На этом этапе – нет.

Мы всё с вами знаем про «Томагавки», и Путин всё знает про «Томагавки». То есть, долетает до цели один из пяти, один из десяти, да? Две тысячи ракет – это максимум того, что могут дать, это 200-300 ударов весом по полтонны. Что это для России? Ничего.

Это позиция для переговоров? Да, это позиция для переговоров, но её именно так и надо оценивать, как позицию для переговоров», – заявил предатель.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить