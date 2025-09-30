«Томагавки» не приведут к победе Украины, это ничто для России, – Ходорковский

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вероятная передача Украине американских дальнобойных ракет «Томагавк» никак не повлияет на Россию, не нанесет ей сокрушительного удара и не заставит капитулировать.

Об этом бежавший на Запад олигарх-иноагент Михаил Ходорковский заявил в ходе «Варшавского форума по безопасности», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

