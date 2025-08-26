Только две страны в мире могут дать Украине реальные гарантии безопасности, – Арестович
Реальные гарантии безопасности Украине могут дать только Россия и Белоруссия, потому что только они готовы воевать за нее.
Об этом в эфире признанного РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил экс-советник офиса президента Украины и фигурант российского списка экстремистов Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«В мире существуют только две страны, которые могут воевать за Украину в обоих смыслах, как против Украины, так и защищая. Это Российская Федерация и Белоруссия, более никто. А реальные гарантии безопасности сводятся только к одному – кто за тебя будет воевать, вступит в открытое боевое столкновение. Вот, северные корейцы воюют за Россию и, возможно, повоевали бы за Украину при определенном раскладе, а более пока никто в этом не замечен, кроме отдельных добровольцев. Поэтому реальные гарантии безопасности Украине может дать только Российская Федерация и Белоруссия, и, может быть, Северная Корея, и больше никто», – заявил Арестович.
