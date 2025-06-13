Сумы, Запорожье и Днепропетровск еще ближе: Украина теряет новые территории

Олег Кравцов.  
13.06.2025 15:53
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сумы, Сюжет дня, Украина


Переброска резервов ВСУ в Сумскую область замедлила, но не остановила продвижение российских подразделений в регионе.

Украинские источники утверждают, что наступление остановлено, но информация, поступившая с российской стороны, в том числе данные объективного контроля, свидетельствуют об обратном, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Переброска резервов ВСУ в Сумскую область замедлила, но не остановила продвижение российских подразделений в...

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Так, сегодня Минобороны РФ сообщило об освобождении села Яблоновка, за которое шли упорные бои. Информацию подтверждает и тг-канал «Северный ветер», освещающий боевой путь воинов-сибиряков.

«Изначально нашим воинам противостояли 41-я и 156-я механизированная бригады ВСУ, личный состав которых перемололи подразделения ВДВ Северян. Попытки противника стабилизировать обстановку отдельными группами 132-й орб, а также 80-й,82-й и 95-й одшбр также не увенчались успехом – Бесстрашные уничтожили вражеских штурмовиков. Следующие оборонительные рубежи враг выстраивает уже в окрестностях села Храповщина, которая находится даже южнее Юнаковки», -говорится в публикации.

Еще один серьезный успех ВС РФ был в ДНР, где освобожден населенный пункт Комар неподалеку от Днепропетровской области.

«Российские войска после освобождения села Комар продолжили продвижение севернее – к дороге Н15, что ведёт к Запорожью. В результате успешных боевых действий ВС РФ взяли под контроль так называемый южный изгиб этой дороги в районе упомянутого Комара, а также освободили восточную часть соседнего села Перебудова (Перестройка). Противник остаётся на окраине западной части – за рекой», – описывает ситацию ресурс «Военное обозрение».

ВСУшник «Мучной признает, что Комар «переходит под полный контроль» русских.

«Я так говорю не потому, что так захотел, а потому что действительно ситуация тяжелая на этом участке и ступая дальше на север или северо-запад вдоль р. Мокрые Ялы, обороняться будет еще труднее, потому что идут маленькие деревни, которые разбирают очень быстро и держаться за них долго мы не сможем», – прогнозирует «Мучной».

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