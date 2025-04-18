США умывают руки? Что не так с обещанием Рубио отползти от Украины

Сегодня одним из самых резонансных относительно украинского конфликта и переговорного трека стало заявление госсекретаря США Марко Рубио.

С одной стороны, он вроде бы дает понять, что США умывают руки и отказываются от поддержки Украины, что в ряде российских источников расценили как победу Москвы. Тем не менее ряд экспертов призывает не верить Рубио, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США прекратят попытки выступить посредником в достижении мирного соглашения между Россией и Украиной в течение нескольких дней, если не появятся явные признаки возможности заключения сделки», – сказал Рубио.

Российский дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник II класса Михаил Демурин призывает не обольщаться.

«США готовятся завершить спектакль «посредничества» между собой и нами в конфликте вокруг Украины и вернуться к плотному взаимодействию с ЕС в давлении на нашу страну посредством ведущейся там натовцами войны и финансово-экономических «санкций». На деле это взаимодействие и не прекращалось, просто роли уточнялись. Оселок для правильной оценки здесь – упоминание Рубио необходимости вовлечения стран ЕС в урегулирование на Украине и его тезис об «отмене европейских санкций» как «части соглашения». Современный ЕС и отмена «санкций» – понятно, что для этого наша страна в её нынешнем виде должны прекратить своё существование», – считает Демурин.

Он отмечает, что ответом на возрастающее давление со стороны США и ЕС должен стать наш сокрушающий военный удар по режиму Зеленского.

«Надеюсь, что он состоится. Формальной капитуляции, однако, я не жду. Западноевропейские союзники режима Зеленского понесут от его падения существенные, но не критические потери – сил и средств у них немало. Американцы же создали себе условия для того, чтобы в этом случае с Украины формально «отползти» и руками союзников по НАТО и напрямую сосредоточиться на борьбе с нами и Китаем на других фронтах. Против нас, как и раньше, это будет давление в сфере торговли и финансов, а в военно-политической области – враждебные действия, в первую очередь, но не только, в Балтийское море и Закавказье», – предупреждает дипломат.

Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин пишет в своем тг-канале пишет, что Рубио «врет как дышит».

«Вот как, оказывается США – всего лишь посредник, благородно, во имя мира во всем мире, попытавшийся остановить конфликт между Россией и Украиной. Это заявляет тот самый Рубио, который совсем недавно, начертив на лбу пепельный крест (смотрите, какой я верный католик), признал всем и без того очевидное – США руками киевского режима ведут прокси-войну против России», – напомнил Шишки.

В свою очередь п: Соединенными Штатами, помогающими Украине, и Россией»

Политолог и волонтер СВО Алексей Живов недоумевает.