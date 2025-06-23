США разменяют Украину на Иран – львовский русофоб

Вашингтон вполне может отказаться от вмешательства в украинские дела взамен на аналогичное решение России по Ирану.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если очень упростить, то я бы ожидал условного обмена Ирана на Украину. С точки зрения Трампа, мне кажется, мы можем просчитывать и допускать вариант, по которому обменяют невмешательство России туда взамен на невмешательство Америки сюда.

Это, может быть, вульгарно и банально звучит, но мне эта логика кажется довольно основательной. Этот обмен Ирана на Украину – это мы догадываемся, у меня чуйка, что туда пойдет», – заявил Дроздов.