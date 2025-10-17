США признали часть украинской вины в отсутствии мира, но продолжают давить на Россию

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ни Россия, ни Украина не намерены прекращать боевые действия.

Об этом в интервью американскому консервативному каналу Newsmax завил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Политик подчеркнул, что для заключения мира нужно согласие двух сторон, которые пока к этому не готовы.

«И сейчас, несмотря на всю нашу работу, а мы продолжим ее делать, русские и украинцы просто не достигли той точки, когда они могут заключить сделку», — сказал Вэнс.

Он считает, что для урегулирования потребуется «гораздо больше работы».

При этом вице-президент США считает, что Россия переоценивает свои успехи на поле боя.

«Я думаю, что существует фундаментальное несоответствие ожиданий: русские склонны думать, что они действуют на поле боя лучше, чем есть на самом деле», — утверждает второй человек в политической иерархии США.

Кроме того, он попытался объяснить, почему США не вводят новые санкции против России, сказав, что американцы сосредоточились на повышении тарифов для торговых партнеров РФ.

«Тарифы оказались весьма эффективным инструментом переговоров с Россией. Но санкции уже несколько десятилетий применяются в этом конкретном регионе мира и по всему миру, и я не думаю, что они действительно работают особенно хорошо», – сказал Вэнс.

Кроме того, он добавил, что «в некоторых случаях санкции могут нанести огромный ущерб экономике США, не принося при этом желаемого результата».

При этом Вэнс подчеркнул, что США продолжают работать с Индией и Китаем, «пытаясь сократить продажи нефти, и, опять же, чтобы оказать давление на стороны в регионе для достижения мира».