США обречены на теракты со стороны радикалов-трансгендеров – Володин

За последними терактами в США стоит запрещенное в России ЛГБТ-сообщество, поощряемое Демократической партией.

Об этом сегодня в Госдуме заявил спикер Вячеслав Володин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Видим то, что произошло в США. Трагедия? Это радикалы. Но надо признать, что это радикалы, которых вырастили, создавая условия для ЛГБТ-сообществ, финансируя этот блуд из различных фондов. Фактически своими руками президент Байден и ему подобные в Европе создали эту обстановку», – сказал Володин.

Он прогнозирует, что теракты продолжатся.