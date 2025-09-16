США обречены на теракты со стороны радикалов-трансгендеров – Володин

Елена Острякова.  
16.09.2025 23:57
  (Мск) , Москва
Просмотров: 4
 
Дзен, ЛГБТ, Общество, Политика, Россия, США, Терроризм


За последними терактами в США стоит запрещенное в России ЛГБТ-сообщество, поощряемое Демократической партией.

Об этом сегодня в Госдуме заявил спикер Вячеслав Володин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

За последними терактами в США стоит запрещенное в России ЛГБТ-сообщество, поощряемое Демократической партией. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Видим то, что произошло в США. Трагедия? Это радикалы. Но надо признать, что это радикалы, которых вырастили, создавая условия для ЛГБТ-сообществ, финансируя этот блуд из различных фондов. Фактически своими руками президент Байден и ему подобные в Европе создали эту обстановку», – сказал Володин.

Он прогнозирует, что теракты продолжатся.

«Возможно, эти трагичные случаи будут повторяться. Ведь те, кто пошел на операции, меняя пол, назад его не вернут. Они стали получать деньги, чтобы поддерживать новое состояние жизни. И они будут бороться за это», – отметил Володин.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить