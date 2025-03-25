США не против в довесок подарить России Николаев и Одессу – Манойло

Катя Добрина.  
25.03.2025 20:41
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Николаев, Новороссия, Общество, Одесса, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Украина больше не распоряжается своими территориями, и решающе слово в вопросе целостности Украины – за Соединенными штатами Америки. В контексте сделки, США не против признать новые субъекты и Крым за Россией, а заодно подарить Николаев и Одессу.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал профессор МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина больше не распоряжается своими территориями, и решающе слово в вопросе целостности Украины –...

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«Вопрос о признании новых субъектов Российской Федерации и Крыма – это не вопрос компетенции нынешнего украинского руководства, как бы это необычно ни выглядело в сфере международных отношений. Потому что в плане своего суверенитета, который она уже утратила практически полностью, а что не утратила – отдала на аутсорсинг Соединённым штатам и Великобритании, Украина не распоряжается своими территориями по факту.

Де-юре это государство на карте мира существует, но по факту суверенитетом и территориями она не распоряжается.

Поэтому, скорее всего, эти вопросы с украинской стороной обсуждались весьма ограничено и до украинской стороны в очередной раз довели нашу позицию, что это наши регионы по Конституции, регионы Российской Федерации, субъекты, часть Российской Федерации, российская земля», – отметил он.

Вопрос международного признания новых субъектов Российской Федерации и Крыма, по словам эксперта, вероятно обсуждался и будет обсуждаться с Соединёнными штатами Америки. Поскольку за США решающее слово в вопросе целостности Украины.

«И в этом отношении Трамп похоже готов этот пункт рассматривать в качестве одного из компонентов той бизнес-сделки, которую он собирается заключить с Российской Федерацией.

Поэтому вопрос о международном признании поднимается сейчас, и он постоянно находится в повестке. По всей видимости, и Соединённые Штаты не против того, чтобы это признание новых субъектов Российской Федерации и Крыма, добавив к ним ещё и в качестве подарка Одессу и Николаев, рассмотреть в качестве той сделки, которая планируется», – заключил Манойло.

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