США не против в довесок подарить России Николаев и Одессу – Манойло
Украина больше не распоряжается своими территориями, и решающе слово в вопросе целостности Украины – за Соединенными штатами Америки. В контексте сделки, США не против признать новые субъекты и Крым за Россией, а заодно подарить Николаев и Одессу.
Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал профессор МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Вопрос о признании новых субъектов Российской Федерации и Крыма – это не вопрос компетенции нынешнего украинского руководства, как бы это необычно ни выглядело в сфере международных отношений. Потому что в плане своего суверенитета, который она уже утратила практически полностью, а что не утратила – отдала на аутсорсинг Соединённым штатам и Великобритании, Украина не распоряжается своими территориями по факту.
Де-юре это государство на карте мира существует, но по факту суверенитетом и территориями она не распоряжается.
Поэтому, скорее всего, эти вопросы с украинской стороной обсуждались весьма ограничено и до украинской стороны в очередной раз довели нашу позицию, что это наши регионы по Конституции, регионы Российской Федерации, субъекты, часть Российской Федерации, российская земля», – отметил он.
Вопрос международного признания новых субъектов Российской Федерации и Крыма, по словам эксперта, вероятно обсуждался и будет обсуждаться с Соединёнными штатами Америки. Поскольку за США решающее слово в вопросе целостности Украины.
«И в этом отношении Трамп похоже готов этот пункт рассматривать в качестве одного из компонентов той бизнес-сделки, которую он собирается заключить с Российской Федерацией.
Поэтому вопрос о международном признании поднимается сейчас, и он постоянно находится в повестке. По всей видимости, и Соединённые Штаты не против того, чтобы это признание новых субъектов Российской Федерации и Крыма, добавив к ним ещё и в качестве подарка Одессу и Николаев, рассмотреть в качестве той сделки, которая планируется», – заключил Манойло.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: