США готовят ответ на удар по эстонскому подразделению в Луцке
Украинцы должны стать первой линией обороны Запада в противостоянии с Россией.
Об этом в ходе беседы с российскими пранкерами Владимиром Кузенцовым и Алексеем Столяровым («Вован» и «Лексус») заявил экс-посол США на Украине Уильям Тейлор, который был уверен, что разговаривает с бывшим главой МИД Украины Павлом Климкиным, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Он считает, что европейцы при гарантиях США должны разместить войска на Украине во время перемирия, а Украине надо в это время наращивать свою армию.
«Как говорит Урсула фон дер Ляйен о «стальном дикобразе». Украина должна стать первой линией обороны, европейцы на Украине – второй линией, а США будут обеспечивать прикрытие и поддержку с воздуха – бесполетная зона. Мне кажется, такой должен быть план», – считает экс-посол.
По его словам, для реализации этого плана нужно вынудить Москву сесть за стол переговоров.
«Нам нужно вооружить Украину, ввести войска, чтобы ясно дать понять, что провоцирование Украины или находящихся там войск будет встречено ответом. Что произойдет, если будут выпущены ракеты по эстонскому подразделению во Львове или Луцке? Ответ такой: мы собираемся, репетируем, проводим учения, и любое россиское подразделение, ответственное за обстрелы, будет подвергнуто бомбардировке и фактически уничтожено», – заявил Тейлор.
