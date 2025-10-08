США готовят ответ на удар по эстонскому подразделению в Луцке

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинцы должны стать первой линией обороны Запада в противостоянии с Россией.

Об этом в ходе беседы с российскими пранкерами Владимиром Кузенцовым и Алексеем Столяровым («Вован» и «Лексус») заявил экс-посол США на Украине Уильям Тейлор, который был уверен, что разговаривает с бывшим главой МИД Украины Павлом Климкиным, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он считает, что европейцы при гарантиях США должны разместить войска на Украине во время перемирия, а Украине надо в это время наращивать свою армию.

«Как говорит Урсула фон дер Ляйен о «стальном дикобразе». Украина должна стать первой линией обороны, европейцы на Украине – второй линией, а США будут обеспечивать прикрытие и поддержку с воздуха – бесполетная зона. Мне кажется, такой должен быть план», – считает экс-посол.

По его словам, для реализации этого плана нужно вынудить Москву сесть за стол переговоров.