США больше не живут по «киевскому времени» и не будут подыгрывать Украине – эксперт

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Украине нужно понять, что США больше не будут ей подыгрывать, как это делала предыдущая администрация Штатов, потому что на кону стоят большие сделки и передел мира.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Виталия Дикого заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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