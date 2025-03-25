США больше не живут по «киевскому времени» и не будут подыгрывать Украине – эксперт

Анатолий Лапин.  
25.03.2025 17:49
  (Мск) , Киев
Просмотров: 277
 
Бизнес, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Украине нужно понять, что США больше не будут ей подыгрывать, как это делала предыдущая администрация Штатов, потому что на кону стоят большие сделки и передел мира.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Виталия Дикого заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине нужно понять, что США больше не будут ей подыгрывать, как это делала предыдущая...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Существует определенная реальность, в которой Соединенные Штаты больше не считают, что они должны жить по киевскому времени, они живут по своему вашингтонскому времени в информационном пространстве.

То есть не стоит ожидать, что Трамп, просыпаясь утром будет думать, что я сделал сегодня для Украины. Это время уже прошло, и необходимо просто-напросто понять, что у Соединенных Штатов своя игра, у Украины – своя.

Соответственно, ожидать, что Соединенные Штаты будут подыгрывать Украине, в то время, когда на кону стоят большие геоэкономические сделки, когда стоит абсолютно новый передел мира, это, наверное, немножко инфантильно и смешно», – заключил Бондаренко.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить