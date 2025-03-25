США больше не живут по «киевскому времени» и не будут подыгрывать Украине – эксперт
Украине нужно понять, что США больше не будут ей подыгрывать, как это делала предыдущая администрация Штатов, потому что на кону стоят большие сделки и передел мира.
Об этом в эфире видеоблога журналиста Виталия Дикого заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Существует определенная реальность, в которой Соединенные Штаты больше не считают, что они должны жить по киевскому времени, они живут по своему вашингтонскому времени в информационном пространстве.
То есть не стоит ожидать, что Трамп, просыпаясь утром будет думать, что я сделал сегодня для Украины. Это время уже прошло, и необходимо просто-напросто понять, что у Соединенных Штатов своя игра, у Украины – своя.
Соответственно, ожидать, что Соединенные Штаты будут подыгрывать Украине, в то время, когда на кону стоят большие геоэкономические сделки, когда стоит абсолютно новый передел мира, это, наверное, немножко инфантильно и смешно», – заключил Бондаренко.
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