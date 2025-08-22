Спятивший Зеленский может повесить на новую ракету «грязную» атомную бомбу
Появившаяся на Украине британо-эмиратская ракета FP-5 может стать носителем для грязной атомной бомбы. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политический эксперт Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Что касается «Фламинго» – это британо-эмиратская ракета FP-5, у них ТТХ один-к-одному. Она была продемонстрирована на выставке в Абу-Даби в 2025 году», – сказал Артамонов.
Он напомнил, что не впервые украинцы выдают западные ракеты за собственные – так же было с «Паляницей».
«Такие ракеты разрабатываются ведущими странами мира по 20-30 лет. Южмаш в руинах, научного потенциала на Украине нет. Каким образом за считанные месяцы они могли разработать нечто подобное?
Но у этого британского «Фламинго» есть ещё одна неприятность – она может нести до тысячи килограмм боевой части. Страшно, когда в руках у сумасшедших, как киевские фашисты, оказывается такое убойное оружие.
Что они с ним будут делать? Представьте себе, что окончательно спятивший Зеленский засунет туда отработанный уран от АЭС. Называется грязной атомной бомбой. Даже сбитие такой ракеты может привести к неприятным последствиям, с распространением урановой пыли», – добавил Артамонов.
