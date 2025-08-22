Спятивший Зеленский может повесить на новую ракету «грязную» атомную бомбу

Максим Столяров.  
22.08.2025 13:29
  (Мск) , Москва
Просмотров: 739
 
Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Россия, Украина


Появившаяся на Украине британо-эмиратская ракета FP-5 может стать носителем для грязной атомной бомбы. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политический эксперт Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Появившаяся на Украине британо-эмиратская ракета FP-5 может стать носителем для грязной атомной бомбы. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Что касается «Фламинго» – это британо-эмиратская ракета FP-5, у них ТТХ один-к-одному. Она была продемонстрирована на выставке в Абу-Даби в 2025 году», – сказал Артамонов.

Он напомнил, что не впервые украинцы выдают западные ракеты за собственные – так же было с «Паляницей».

«Такие ракеты разрабатываются ведущими странами мира по 20-30 лет. Южмаш в руинах, научного потенциала на Украине нет. Каким образом за считанные месяцы они могли разработать нечто подобное?

Но у этого британского «Фламинго» есть ещё одна неприятность – она может нести до тысячи килограмм боевой части. Страшно, когда в руках у сумасшедших, как киевские фашисты, оказывается такое убойное оружие.

Что они с ним будут делать? Представьте себе, что окончательно спятивший Зеленский засунет туда отработанный уран от АЭС. Называется грязной атомной бомбой. Даже сбитие такой ракеты может привести к неприятным последствиям, с распространением урановой пыли», – добавил Артамонов.

Метки: , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить