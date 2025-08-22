Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Появившаяся на Украине британо-эмиратская ракета FP-5 может стать носителем для грязной атомной бомбы. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политический эксперт Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что касается «Фламинго» – это британо-эмиратская ракета FP-5, у них ТТХ один-к-одному. Она была продемонстрирована на выставке в Абу-Даби в 2025 году», – сказал Артамонов.

Он напомнил, что не впервые украинцы выдают западные ракеты за собственные – так же было с «Паляницей».