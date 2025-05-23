Со следующего года ВСУ будет финансировать Евросоюз – саммит G7 в Канаде

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Reuters пишет, что Украина предложила Евросоюзу финансировать ВСУ с 2026 года.

Как сообщается, такое предложение он озвучил на встрече финансового блока G7 в Канаде.

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«Что мы предлагаем: участие партнеров в финансировании украинских вооруженных сил и, соответственно, интеграция украинской армии в оборонную систему Европы. Расходы на обеспечение украинских вооруженных сил по безопасности Европы будут составлять небольшую долю ВВП ЕС», – рассказал министр.

По его словам, эти расходы можно распределить между странами, готовыми присоединиться к инициативе, и включить в расчет оборонных расходов в соответствии с обязательствами этих стран перед НАТО.

Сама встреча, как отмечает агентство, сопровождалась нежеланием демонстрировать растущие противоречия:

«Министры финансов и управляющие центральными банками стран «Большой семерки» демократий в четверг скрыли свои разногласия, пообещав бороться с «чрезмерными дисбалансами» в мировой экономике и заявив, что они могут ужесточить санкции в отношении России. До встречи высказывались сомнения относительно того, будет ли опубликовано итоговое коммюнике, ввиду разногласий по поводу американских пошлин и нежелания Вашингтона называть войну России против Украины незаконной».

Однако после трех дней переговоров участники подписали объемный документ, лишенный прежних формулировок о борьбе с изменением климата, а также смягчивший упоминания войны на Украине. «Мы нашли общий язык по самым острым глобальным проблемам, с которыми мы сталкиваемся», — заявил министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань на заключительной пресс-конференции.

В заявлении G7 не упоминаются тарифы президента США Дональда Трампа, которые нарушают мировую торговлю и цепочки поставок, а также усиливают экономическую неопределенность.