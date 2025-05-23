Со следующего года ВСУ будет финансировать Евросоюз – саммит G7 в Канаде

Сергей Рыжов.  
23.05.2025 09:24
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Канада, Политика, Украина, Финансы


Reuters пишет, что Украина предложила Евросоюзу финансировать ВСУ с 2026 года.

Как сообщается, такое предложение он озвучил на встрече финансового блока G7 в Канаде.

Reuters пишет, что Украина предложила Евросоюзу финансировать ВСУ с 2026 года. Как сообщается, такое...

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«Что мы предлагаем: участие партнеров в финансировании украинских вооруженных сил и, соответственно, интеграция украинской армии в оборонную систему Европы. Расходы на обеспечение украинских вооруженных сил по безопасности Европы будут составлять небольшую долю ВВП ЕС», – рассказал министр.

По его словам, эти расходы можно распределить между странами, готовыми присоединиться к инициативе, и включить в расчет оборонных расходов в соответствии с обязательствами этих стран перед НАТО.

Сама встреча, как отмечает агентство, сопровождалась нежеланием демонстрировать растущие противоречия:

«Министры финансов и управляющие центральными банками стран «Большой семерки» демократий в четверг скрыли свои разногласия, пообещав бороться с «чрезмерными дисбалансами» в мировой экономике и заявив, что они могут ужесточить санкции в отношении России.
До встречи высказывались сомнения относительно того, будет ли опубликовано итоговое коммюнике, ввиду разногласий по поводу американских пошлин и нежелания Вашингтона называть войну России против Украины незаконной».
Однако после трех дней переговоров участники подписали объемный документ, лишенный прежних формулировок о борьбе с изменением климата, а также смягчивший упоминания войны на Украине.
«Мы нашли общий язык по самым острым глобальным проблемам, с которыми мы сталкиваемся», — заявил министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань на заключительной пресс-конференции.
В заявлении G7 не упоминаются тарифы президента США Дональда Трампа, которые нарушают мировую торговлю и цепочки поставок, а также усиливают экономическую неопределенность.
Франукзский министр финансов Шампань преуменьшил отсутствие в коммюнике формулировок по тарифам, но сказал, что министры «не ходили вокруг да около» по этому вопросу и обсуждали его влияние. Канада стремится заключить сделку по отмене тарифов Трампа в размере 25% на многие товары, такие как сталь и алюминий.
«Мы пытаемся повысить рост и стабильность», — добавил он. «И, очевидно, тарифы — это то, чего в этом контексте нельзя не обсудить».
Встреча готовит почву для саммита лидеров G7 с 15 по 17 июня в близлежащем горном курортном районе Кананаскис. Трамп примет участие в саммите, подтвердил Белый дом в четверг.

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