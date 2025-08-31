«Слишком много знал»: живой Парубий никому был не нужен – особенно СБУ

Вадим Москаленко.  
31.08.2025 16:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 682
 
Убийство нациста Андрея Парубия более всего выгодно украинским спецслужбам и постмайданным политикам.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил украинский политолог Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не прошло и нескольких часов, а уже есть версия, что убийство Парубия – это работа украинских спецслужб. Потому что по финансовой части Майдана Парубий обладал колоссальной информацией, кто и куда распределял деньги.

В самом движении Майдана в 2014 году были большие разногласия, когда деньги пошли потоком, и был соблазн их украсть. К этому был причастен и Парубий.

Кроме того, те, кто сегодня в тени украинской политики, также не были заинтересованы в том, чтобы Парубий оставался живым. Он очень много знал, кто и сколько был в посольстве США, какие получали инструкции. Он было невыгодной фигурой на Украине», – сказал Дудкин.

«Рука Кремля – самая удобная версия. Потому что если сослаться на эту версию, и на государственном уровне её узаконить и через СМИ довести обществу, то не надо вообще никакого расследования проводить. Внутренний вопрос закрывается. Рука Москвы, всё», – добавил он.

