Следующая власть спихнет воровство американской помощи на Зеленского и его окружение

Анатолий Лапин.  
02.04.2025 10:57
  (Мск) , Киев
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Дзен, Коррупция, Политика, США, Украина


Аудит, который планирует провести на Украине новая американская администрация, сведется к тому, что в тотальной коррупции и разворовывании помощи со стороны США будет обвинен действующий режим.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Аудит, который планирует провести на Украине новая американская администрация, сведется к тому, что в...

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«Аудиты, которые Трамп начинает, лучше всего их обнулить «пожаром». Помните, как ревизию обнуляют пожаром. Лучше всего способ обнулить аудит тех средств, которые выделяются на Украину, пожаром. Сменой украинского правительства, перезагрузкой системы управления, при котором эти предшественники, как их там называли раньше «попередники», окажется, что они уже увезли на 100 тысячах самосвалов миллиарды американских денег.

Мы же помним, как это при предыдущих всех президентах писали, особенно это пишут о неудачных лидерах, которые потеряли власть. У них всегда оказываются самосвалы денег, картины, комнаты, забитые дорогой обувью из крокодиловой кожи или гаражи, забитые супер дорогими автомобилями», – заявил Бортник.

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