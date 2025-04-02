Следующая власть спихнет воровство американской помощи на Зеленского и его окружение

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Аудит, который планирует провести на Украине новая американская администрация, сведется к тому, что в тотальной коррупции и разворовывании помощи со стороны США будет обвинен действующий режим.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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